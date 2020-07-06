Ukrayna'da eşiyle tartışan adam binayı ateşe verdi

Ukrayna'da eşiyle tartışan kişinin dairesini ateşe vermesi sonucu çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Binadakiler tahliye edilirken 5 katlı apartmanın sakinleri korku dolu anlar yaşadı.

TÜM ÇATI ALEVLERE TESLİM OLDU

Ukrayna'nın Herson Bölgesi'ne bağlı Novaya Kahovka şehrindeki Bukina Caddesi'nde bulunan 5 katlı binada yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ile tüm çatı alevlere teslim oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edilirken, binadakiler tahliye edildi.

EŞİNE KIZDI, DAİREYİ ATEŞE VERDİ

Bina sakinleri yangının çıkış nedeni olarak, eşiyle tartışan adamın kendi dairesini ateşe verdiğini ve yangının çatıya sıçradığını iddia etti. Polis olaya ilişkin soruşturma başlatırken, şüpheli adamı gözaltına aldı.