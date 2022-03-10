Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Lavrov insani koridorlar konusunda bir taahhüt vermedi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında Antalya'daki Regnum Carya Otelde düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısını değerlendirdi.

(Mevlüt) Çavuşoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Bu teması kolaylaştırmayı başardı." diyen Kuleba, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başladığı ilk günden bu yana Rusya ile Ukrayna Dışişleri Bakanlığı seviyesinde ilk temasının gerçekleştirildiğini belirtti.

Dmitro Kuleba, Ukrayna'nın Mariupol kentininin havadan sürekli bombardıman altında olduğunu, görüşmeye insani amaçla geldiğini ifade ederek "Mariupol kentinden sivillerin çıkışı için yardım rica ediyoruz. İnsani koridorun oluşturulması gerekiyor Mariupol'e insani yardım temin etmek için. Ne yazık ki Bakan Lavrov (insani koridorlar) buna bir taahhüt vermedi. Yine de yetkililerle bu konuyla ilgili konuşacağını, yazışacağını belirtti. 24 saatlik bir ateşkes istedik ama herhangi bir ilerleme kaydedemedik. Öyle gözüküyor ki diğer karar alıcıların devreye girmesi gerekecek." diye konuştu.

Sahadaki insani konular için çabaları sürdürmeye karar verdiklerini aktaran Kuleba, "Ben yine böyle (Antalya'daki gibi) bir formatta buluşmada mutabık kaldım. Çözüm arama ihtiyacı doğarsa yeniden buluşmaya mutabıkım." ifadelerini kulandı.

Lavrov'un Rusya'daki karar vericilerle istişare etmesini ve insani koridorun çalışmasını umut ettiklerini dile getiren Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, "Biz savaşı durduramıyoruz. Bize saldıran ülke ve devlet bunu istemiyorsa savaşı durduramayacağız." değerlendirmesini yaptı.

"Lavrov sadece dinleme amacıyla gelmiş"

Kuleba, bugün ihtiyaç duydukları tek şeyin "ciddi ve yapıcı bir görüşme" olduğunun altını çizerek "Rus tarafı görüşmeye hazır olacağı zaman ben de bu görüşmeye hazır olacağım." ded

Bakan Kuleba, şunları kaydetti:

"Ben burada bir Dışişleri Bakanı olarak, karar alabilme yetkisinde biri olarak, çözüm bulma amacıyla geldim ama kendisi (Lavrov) sadece dinlemek amacıyla gelmiş."

Söz konusu toplantının hem zor hem de kolay yanı olduğuna işaret eden Bakan Kuleba, "Neden kolaydı? Çünkü (Rusya Dışişleri Bakanı Sergey) Bakan Lavrov Ukrayna ile ilgili kendi geleneksel anlatılarını sürdürdü. Zordu. Çünkü ben elimden geleni yaptım. En azından diplomatik bir çözüm bulmaya çalıştım çünkü hem işgal altında olan kentlerde hem de savaşın sürdüğü cephelerde insani bir trajedi yaşanıyor. Bu insani trajediyi sonlandırmak için diplomatik yolları arama konusunda en iyisini yaptım." ifadesini kullandı.

Kuleba, bugün ihtiyaç duydukları tek şeyin ciddi ve yapıcı bir görüşme olduğunu kaydederek, barış için, vatandaşlarının hayatlarını kurtarmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Rusya tarafından kayda değer bir görüşme ve çözüm arama ihtiyacı doğarsa yeniden görüşebileceğini dile getiren Kuleba, "Ukrayna’daki savaşın, Ukraynalıların, Ukraynalı sivillerin yaşadığı acının bitmesiyle ilgili sürecin devamı için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Kuleba, Rusya’nın, Mariupol, Sumi ve Poltava'dan insani bir koridora izin vereceğini umduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Ateşkesin aslında (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in, Ukrayna ile ilgili dile getirdiği taleplerin yerine getirilip getirilmemesiyle alakalı olduğunu anladım. Ukrayna pes etmedi, pes etmiyor ve pes etmeyecek. Biz diplomasiye açığız, diplomatik çözümler arıyoruz ama (diplomatik çözümler) olmadığı sürece biz cesur şekilde kendimizi feda ederek, vatanımızı, toprağımızı, insanlarımızı Rus saldırganlığından koruyacağız. Umarım ki bugün gerçekleştirilen formatın devamı olur."

Rusya'nın Ukrayna'nın teslim olmaması durumunda ateşkes ilan edecek gibi görünmediğini vurgulayan Kuleba, "Burada dengeli diplomatik çözümleri görmek istiyoruz ama teslim olmayacağız." dedi.

Kuleba, Rusya'dan insani konularda herhangi bir somut talep iletilip iletilmediğiyle ilgili soruya ilişkin, "Çok basit bir öneride bulundum ve şöyle dedim: Hepimizin muhtemelen akıllı telefonu vardır, ben şu an kendi yetkililerimi arayabilirim, kendi başkanımı, genelkurmay başkanımı arayabilirim ve size yüzde yüz garanti verebilirim. Bir Ukraynalı Dışişleri Bakanı olarak, herkes insani koridorlarla ilgili, insani koridorların gerçekten de amacına ulaşacağıyla ilgili söz verecektir derim. Aynısını siz yapabilir misiniz? Siz arayabilir misiniz? diye sordum fakat kendisi yanıt vermedi." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da iktidar partisinin, Türkiye ve ABD'nin garantör ülke olması konusundaki önerisinin toplantıda konuşulmadığını kaydeden Kuleba, "Bizim tutarlı, istikrarlı politikalarımız arasında en nihayetinde NATO’ya tam üye olabilmek ve NATO sözleşmesinin getirdiği güvenliği ve emniyeti alabilmek bulunuyor. Bunlar tek bir hamlede olacak şeyler değil, şu anda geleceğe yönelik çalışmalar sürecek. Rusya’nın Ukrayna'ya olan saldırısı konusunda NATO, kolektif olarak bu saldırıyı durdurma noktasında hazır değil, sivilleri Rusya’nın hava saldırılarından koruma konusunda hazır değil." değerlendirmesinde bulundu.