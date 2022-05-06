Ukrayna: Mariupol ve Azovstal çelik fabrikasından 500 kişi daha kurtarıldı

Ukrayna: Mariupol ve Azovstal çelik fabrikasından 500 kişi daha kurtarıldı
banner83
banner80

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Mariupol ve Azovstal çelik fabrikasından 500 Ukraynalıyı daha kurtardıklarını bildirdi.

Andriy Yermak, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Mariupol ve Azovstal'dan insanları kurtarmak için zor şartlarda bir tahliye operasyonu daha gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yaklaşık 500 sivili kurtarmayı başardık." dedi.

Birleşmiş Milletler'e (BM) iş birliğinden dolayı teşekkür eden Yermak, Ukrayna'nın sivilleri ve askerlerini kurtarmak için tahliye operasyonlarına devam edeceğini kaydetti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Hak Sen, üyeleri olan Hava Sporları Federasyonu...
Hak Sen, üyeleri olan Hava Sporları Federasyonu...
  1. Kıbrıs
﻿