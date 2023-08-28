Ukrayna: Robotine köyü kurtarıldı

Ukrayna: Robotine köyü kurtarıldı
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Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, güney cephede Robotine köyünü Rus güçlerinden kurtardıklarını bildirdi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri Basın Merkezinin sosyal medya hesabından Malyar'ın cephedeki duruma ilişkin açıklaması paylaşıldı.

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Malyar, Ukrayna ordusunun güney cephede başarı elde ettiğini belirterek “Robotine kurtarıldı ve birliklerimiz yerleşimin güneydoğusunda ilerliyor.” ifadesini kullandı.

Ukrayna ordusunun, doğu cephesindeki Bahmut yönünde de ilerlemeye devam ettiğini aktaran Malyar, “Geçen hafta orada 1 kilometrekarelik alan daha kurtarıldı.” ifadesine yer verdi.

Malyar, Bahmut yönünde bugüne kadar toplam 44 kilometrekarelik alanın kurtarıldığı kaydetti.

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