Ukrayna: Rusya, Dnipro'ya saldırıda 2 İskander-M balistik füze kullandı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın, dün Dnipro şehrine düzenlediği saldırıda 2 İskander-M balistik füze kullandığını bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Rus güçlerinin, son 24 saatte Ukrayna'ya düzenlediği saldırılar değerlendirildi.

Rusya'nın, dün Dnipro şehrine 2 İskander-M balistik füze kullanarak saldırdığı belirtilen açıklamada, "Ayrıca düşman birliklerimizin mevzilerine ve yerleşim yerlerine 11 hava saldırısı gerçekleştirmiş, çok namlulu roketatar sistemlerinden 38 kez ateş açmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, saldırıların sonucunda sivillerin hayatını kaybettiği, evlerin ve diğer sivil ve idari yapıların tahrip edildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, son bir günde cephe hattında 27 çatışmanın meydana geldiğine dikkati çekildi.

Ukrayna Hava Kuvvetlerinin son 24 saatte Rus askerlerin, silah ve teçhizatın yoğunlaştığı bölgeleri 3 kez bombaladığı belirtilen açıklamada, Ukrayna füze ve topçu birliklerinin ise Rusların 8 topçu aracını, 2 radyo elektronik harp istasyonunu, birer mühimmat ve yakıt depolarını vurduğu bilgisi paylaşıldı.

- "Ruslar, tahıl terminalini bombaladı"

Herson Bölgesi Askeri İdare Başkanı Aleksandr Prokudin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün Rusya ordusunun Herson bölgesine havan topları, tanklar, uçaklar ve insansız hava araçlarından 126 mermi atarak 29 saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

Rus güçlerin Herson şehrine 11 top mermisi attığını aktaran Prokudin, "Rus askerler, bölgedeki yerleşim yerlerini ve Berislav ilçesindeki tahıl terminalinin bulunduğu alanı bombaladı." ifadesine yer verdi.

Prokudin, saldırılarda 4 kişinin yaralandığını aktardı.