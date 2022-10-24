Ukrayna Savunma Bakanı'ndan "radyoaktif içerikli bomba kullanacakları" iddiasıyla ilgili açıklama

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, "kirli bomba (radyoaktif içerikli bomba)" fikrinin kendilerine iğrenç geldiğini belirterek, Birleşmiş Milletler Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna izleme misyonlarını ülkesine göndermesi çağrısında bulundu.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'nın "kirli bomba" kullanacağını iddia etmişti.
ABD, Fransa ve İngiltere dışişleri bakanları ise ortak açıklama yaparak, Rusya'nın, Ukrayna'nın kendi topraklarında "kirli bomba" kullanmaya hazırlandığı yönündeki iddiaları reddetmişti.