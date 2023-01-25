Ukrayna'ya tank desteği: Almanya'dan Leopard, ABD'den Abrams

Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard tankları göndermeye ve Polonya gibi ülkelerin de tank sevkiyatı yapmasına izin vereceği öne sürüldü. ABD yönetiminin de Ukrayna'ya Abrams tanklarını tedarik edebileceği öne sürüldü.

Ukrayna'ya Leopard tanklarının gönderilmesi için uzun süredir baskı altında olan üretici ülke Almanya'nın bu konuda son kararı verdiği öne sürüldü.

Alman Spiegel dergisi ile Reuters haber ajansının kendi kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Almanya, Ukrayna'ya Leopard tankı gönderme kararı aldı.

Haberlerde, aylar süren tartışmaların ardından Başbakan Olaf Scholz'un Ukrayna'ya savaş tankları göndermeye karar verdiği, müttefiklerin de aynı şekilde hareket edeceği öne sürüldü.

Reuters'ın haberinde, Ukrayna'ya en az 14 Leopard 2A6 gönderilmesine karar verildiği iddia edildi.

Almanya'nın aralarında Polonya ve İskandinav ülkelerinin de bulunduğu diğer ülkelere de tankların Ukrayna'ya verilmesi için onay vereceği belirtildi.

Üretici ülke Almanya'nın onayı olmadan tankları Ukrayna'ya gönderemeyen ülkelerden Polonya, izin için bugün resmen Berlin yönetimine başvuru yaptığını açıkladı.

Reuters haberinde Washington yönetiminin de Abrams tanklarının Ukrayna'ya gönderilmesine karşı engelini yakında kaldırabileceğini öne sürdü. Ancak Savunma Bakanlığı bu konuda herhangi bir yorum yapmadı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre de ABD'nin Ukrayna'ya Abrams tipi muharebe tankları vermeye hazırlandığına yönelik haberlere ilişkin, tankların temini hususunda bazı zorluklar olsa da bu seçeneğin hiçbir zaman göz ardı edilmediğini söyledi.

Günlük basın brifinginde konuşan Jean-Pierre, Ukrayna ve diğer müttefiklerle sürekli temas halinde olduklarını aktararak, Ukrayna'ya gerekli desteğin sonuna kadar yapılacağının altını çizdi.

-Ukrayna Türkiye'den de Leopard tankı istemişti

Kiev, Batılı müttefiklerine silah tedarikinin güçlendirilmesi çağrısı kapsamsında aralarında Türkiye'nin de yer aldığı, envanterinde Alman üretimi Leopard tankı bulunan ülkelerden kendilerine bu tanklardan göndermesini istemişti.

Ukrayna Savunma ve Dışişleri Bakanları Oleksii Reznikov ile Dmytro Kouleba, ortak bir açıklama yaparak askeri yardım sağlamış ya da sağlamayı planlayan tüm müttefik ülkelere çağrıda bulunarak katkılarını arttırmalarını istedi.

Bakanlar, arabulucu rolünü üstlenen Türkiye ile Kiev'in taleplerini ağırdan almakla eleştirilen Almanya'nın da bulunduğu 10'dan fazla ülkeye doğrudan hitap ederek, Ukrayna ordusunun en acil ihtiyaçlarından biri olarak görülen Leopard 2 tanklarını mümkün olan en kısa sürede sağlamaya çağırdı.