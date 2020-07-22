Ünlü kahin Kassandra'nın dedikleri bir bir çıkıyor! Büyük depremi ve düşen uçağı 3 gün önceden bildi

Ünlülerin astroloğu Kassandra'nın, son yazısındaki kehanetleri aynen çıkmıştı. 3 gün önce kaleme aldığı yazısında Kassandra, orman yangınları hız kesmeden devam edeceğini belirtmişti.

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Çanakkale merkeze bağlı Kemel Köyü'nde orman yangını çıktı. Bu ayın 20'sinde çıkan bu yangından sonra bir çok ilimizde de orman yangınları haber konusu oldu.

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Ünlü astrolog, kabusların süreceğini belirterek bir uçak kazası yaşanacağını, ardından da şiddetli bir deprem olacağını ifade etmişti. Dün, Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da içinde 6 mürettabat bulunan UH-60 Kara Şahin adlı askeri helikopter, Vaupes Bölgesi'nde radardan kayboldu. Amazon ormanları üzerinde iritbatın kesildiği helikopteri arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor.

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Kassandra, tek teselli kaynağının Amerikan Federal Narkotik Dairesi'ne (DEA)'ya ait uçağın, Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki El Dorado Uluslararası Havalimanı'nda gövdesi üzerine inerek kayması sonucu meydana gelen kazada can kaybı olmaması olduğunu belirtti.

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Bugün ise Amerika'nın Alaska Yarımadası'nda yerel saatle akşam 22.12'de çok şiddetli bir deprem oldu.

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Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 7.8 büyüklüğündeki depremin en yakın yerleşim noktası Perryville'e 98 kilometre uzaklıkta olduğunu bildirdi. Kaynak: Yeniçağ