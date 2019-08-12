Ünlü sanatçıdan Güney Kıbrıs ve Yunanistan'a: "Türkiye’yi rakip değil ortak yapın"

Yunan müziğinin yaşayan efsanesi Mikis Theodorakis (94) Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin Türkiye ile yaşadığı sorunlara ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Ta Nea gazetesindeki ‘Son şanşımız’ başlıklı yazısında Türk sondaj gemilerinin Kıbrıs açıklarındaki faaliyetlerinin, çokuluslu şirketlerin veya ABD savaş gemilerinin bölgede kendilerini göstermeleri ile önlenemeyeceğini vurgulayan Theodorakis “Bugünkü konjöktür nedeniyle Yunanistan’ın güya avantajlı durumda olduğu ve ABD ile Avrupa’dan destek gördüğü naraları tehlikelidir. Gelecekte Erdoğan ya da ondan sonraki bir Türk Cumhurbaşkanı, ABD ile anlaşırsa, her şey altüst olacak ve Yunan halkı kaderine terk edilecektir” dedi. Bölgedeki doğal zenginliklerin çok büyük olduğunu, Yunanistan’ın Türkiye’yi ‘rakip yerine ortak yapması’ gerektiğini vurgulayan Theodorakis “Birinin, diğerinin yüzde kaça sahip olacağı müzakerelerle belirlenmelidir. Bunu, savaş çıkması tehlikesini de içeren Türkiye’ye karşı bir cephe açmaktan çok daha yararlı görüyorum” ifadesini kullandı.

(Yorgo KIRBAKİ - Hürriyet)