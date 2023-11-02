UNRWA, Gazze'de 70 çalışanını kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılarda 70 ajans çalışanının öldüğünü bildirdi.

Ziyaret için geldiği Gazze'de AA muhabirine açıklama yapan Lazzarini, bugün ilk kez Gazze'ye geldiğini söyledi.

Gazze'de son zamanlarda bombalanan ve bir kişinin öldüğü, 80 kişinin de yaralandığı çok kalabalık bir okul olan barınma merkezini ziyaret etmek istediğini dile getiren Lazzarini, "Gazze'deki insanları ve özellikle de çocukları görünce şoke oldum, yiyecek ve su istiyorlar. Gerilimin tırmanmasının ardından ziyaret ettiğim yerlerde Gazze'dekine benzer bir durumla hiç karşılaşmadım." diye konuştu.

Ziyaretinin amacının, ajansın çalışma ekibiyle tanışmak ve tüm ön saflarda çalışanlara saygısını ifade etmek olduğunu vurgulayan Lazzarini, "UNRWA personeli, özellikle 70 çalışanımızın ölümünün ardından Gazze'de ağır bir bedel ödüyor.” dedi.

UNRWA'nın Gazze'deki çalışmalarına devam edip etmeyeceğine dair soruya ise Lazzarini, “Tabii ki mesajım, UNRWA'nın Gazze'deki Filistinli mültecilerin yanında kalması.” cevabını verdi.

Gazze'deki gıda, su ve yakıt kıtlığı gerçeğine de değinen Lazzarini, "Gazze'de yakıtın her şey olduğunu biliyoruz, çünkü yakıt olmadan jeneratörleri, fırınları, hastaneleri çalıştıramayız ve su pompalayamayız." ifadesini kullandı.

- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 16’ya yükseldi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 648'i çocuk, 2 bin 290'ı kadın olmak üzere 8 bin 796 Filistinlinin öldürüldüğünü, 22 bin 219 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 130 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'ye 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırılarının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.