Vatikan'dan 'eşcinsel birliktelikler kutsanamaz' kararı

Katolik inananlardan Vatikan'a yöneltilen sorulara cevaben Vatikan İnanç Doktrini Kongregrasyonu'ndan yapılan açıklamada, Katolik Kilisesi'nin aynı cinsiyetten birliktelikleri kutsama gücüne sahip olmadığı, dolayısıyla bunun yasal olmayacağı belirtildi.
Söz konusu karar hakkında Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'a da bilgi verildiği ifade edilen açıklamada, Papa'nın kendisinin de bu kararı onayladığı aktarıldı.
Açıklamada, bu kararın bir ayrımcılık olmadığı ve kişiler üzerinde bir yargı belirtmediği kaydedildi.