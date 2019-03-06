Venezuela’da hükümet taraftarları da 9 Mart’ta sokakta

Venezuela’da 9 Mart’ta muhalifler gibi hükümet taraftarları da sokakta olacak.Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun muhalifleri sokağa davet etmesine aynı şekilde karşılık verdi ve cumartesi günü büyük gösteriler düzenleyeceklerini duyurdu.

Eski Devlet Başkanı Hugo Chavez’in ölümünün 6’ncı yılı dolayısıyla başkent Caracas’ta düzenlenen etkinlikte konuşan Maduro, ABD eski Başkanı Barack Obama’nın 9 Mart 2015’te Venezuela’nın ABD için ulusal tehdit olarak görüldüğü kararnameyi imzalamasını hatırlattı.

Maduro, söz konusu olayı “Bolivarcı Anti Emperyalist Gün” olarak gördüklerini belirtti ve “Cumartesi günü sokaklarda olacağız.” dedi.Venezuelalı kadınları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla cuma günü sokağa çıkmaya çağıran Maduro, ayrıca aynı gün önemli açıklamalar yapacağını söyledi.

Öte yandan 22 Şubat’ta ayrıldığı Venezuela’ya önceki gün rahat bir şekilde giren ve Caracas’ta düzenlediği mitingde taraftarlarıyla buluşan Guaido ise bazı sendika temsilcileri ile bir araya geldi.

Başkent Caracas’taki bir eğitim kurumunda gerçekleşen görüşmede Guaido, kamu çalışanlarının sendikalarının “etkili bir grev” yapacağını duyurdu.

Guaido, grevin başlangıç tarihinin sendikalar tarafından duyurulacağını ve teklifin de sendikalardan geldiğini aktardı.

(AA)