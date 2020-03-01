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Venezuela’da yaşanan kriz sebebiyle anneler çocuklarını evlatlık veriyor

Venezuela’da yaşanan kriz sebebiyle anneler çocuklarını evlatlık veriyor
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Venezuela’da yaşanan kriz annelerin çocuklarını besleyememesine ve evlatlık vermesine sebep oluyor. Venezuela’nın başkenti Caracas’da yaşayan Venezuelalı sanatçı Eric Mejicano, yaşadığı apartmanın çöpünün yanında yeni doğmuş bir bebeği bulmasıyla birlikte üstünde “Bebekleri atmak yasaktır” yazan bir tabela oluşturup şehrin duvarlarına yapıştırdı.

Mejicano, “normal olmaması gereken bir durumun ülkede yaygın hale gelmesi sebebiyle” böyle bir kampanyayı yaratmak zorunda kaldığını söyledi.

Birleşik Milletler Dünya Gıda örgütü tarafından yapılan bir araştırmaya göre, ülke ekonomisi serbest düşüşte ve her üç Venezuela’lı vatandaştan biri beslenme gereksinimlerini karşılamakta zorluk yaşıyor.

Finansal zorluklar sebebiyle doğum kontrol hapı kullanamayan kadınlar arasında istenmeyen gebelikler sıklıkla görülen bir durum. Ülkede yaşanan sıkı kürtaj yasaları kadınların tercih yapmasını sınırlarken, sadece annelerin hayatının tehlikede olduğu durumlarda kürtaj yapılmasına izin veriliyor.

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