“Virüs nedeniyle 25 milyon kişi işini kaybedebilir”

Uluslararası Çalışma Örgütü, yeni tip corona virüs nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 25 milyon kişinin işini kaybedebileceğini duyurdu

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 25 milyon kişinin işini kaybedebileceğini duyurdu.

Cenevre merkezli Birleşmiş Milletler kuruluşu ILO’nun dünyada hızla yayılan covid-19’a yönelik yayımladığı yeni raporda, pandemi haline gelen salgının küresel iş dünyası üzerindeki etkilerine dikkat çekildi.

Raporda, covid-19’un milyonlarca kişiyi işsizliğe, istihdam açığına ve çalışanları da yoksulluğa sürükleyebileceğine işaret edilerek salgına karşı kararlı, eşgüdümlü ve acil müdahale için önlemler alınması çağrısı yapıldı.

Raporda, “Covid-19, dünya çapında yaklaşık 25 milyon kişinin işine mal olabilir. Bununla beraber 2008/2009 küresel mali krizinde olduğu gibi, (salgına karşı) uluslararası koordineli bir müdahale politikası görebilirsek, o zaman küresel işsizlik üzerindeki etki önemli ölçüde düşük olabilir.” değerlendirmesinde bulunuldu.