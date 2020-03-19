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“Virüs nedeniyle 25 milyon kişi işini kaybedebilir”

“Virüs nedeniyle 25 milyon kişi işini kaybedebilir”
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Uluslararası Çalışma Örgütü, yeni tip corona virüs nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 25 milyon kişinin işini kaybedebileceğini duyurdu

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 25 milyon kişinin işini kaybedebileceğini duyurdu.
Cenevre merkezli Birleşmiş Milletler kuruluşu ILO’nun dünyada hızla yayılan covid-19’a yönelik yayımladığı yeni raporda, pandemi haline gelen salgının küresel iş dünyası üzerindeki etkilerine dikkat çekildi.
Raporda, covid-19’un milyonlarca kişiyi işsizliğe, istihdam açığına ve çalışanları da yoksulluğa sürükleyebileceğine işaret edilerek salgına karşı kararlı, eşgüdümlü ve acil müdahale için önlemler alınması çağrısı yapıldı.
Raporda, “Covid-19, dünya çapında yaklaşık 25 milyon kişinin işine mal olabilir. Bununla beraber 2008/2009 küresel mali krizinde olduğu gibi, (salgına karşı) uluslararası koordineli bir müdahale politikası görebilirsek, o zaman küresel işsizlik üzerindeki etki önemli ölçüde düşük olabilir.” değerlendirmesinde bulunuldu.

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