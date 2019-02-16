Vogue'un Brezilya moda editörü, 'Efendi ve köleleri' pozu nedeniyle istifa etti

Amerikan Vogue dergisinin Brezilya Moda Editörü Donata Meirelles, 50'nci doğum gününde verdiği sömürge dönemindeki efendi ve kölelerini çağrıştıran pozuna yönelik tepkiler üzerine istifa etti.

Fotoğrafta, Brezilyalı bir beyaz olan Meirelles, 4 siyah kadının arasında "tahta benzeyen" süslemeli bir sandalyede oturuyor.

Sosyal medyada, siyah kadınların giydiği beyaz kıyafetleri, kölelik döneminde evlerde hizmetçilik yaptırılan kölelerin üniformalarına, sandalye de köle sahiplerinin oturduğu koltuklara benzetildi.