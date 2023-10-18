X platformu, Yeni Zelanda ve Filipinler'de yıllık 1 dolarlık abonelik hizmeti başlattı

X sosyal medya platformu, bot ve sahte hesaplara karşı önlem almak amacıyla Yeni Zelanda ve Filipinler'de platforma yeni üye olan kullanıcılara yönelik yıllık 1 dolarlık abonelik yöntemi başlattı.

X sosyal medya platformunun "destek" hesabından “Not A Bot” isimli yeni bir abonelik yönteminin test edildiği açıklandı.

Açıklamada, dün başlayan uygulama ile Yeni Zelanda ve Filipinler'de platforma üye olan kullanıcılara yıllık 1 dolar karşılığında abonelik hizmeti seçeneği sunulduğu belirtildi.

Söz konusu ülkelerde yeni kullanıcıların platforma üye olmak için önce telefon numaralarını doğrulamaları gerektiği, ardından ise abonelik yöntemini seçtiği kaydedildi.

Açıklamada, yıllık 1 dolar ücretle abone olmayı seçen kullanıcıların, gönderi paylaşmak, gönderi beğenmek ve gönderilere cevap vermek gibi temel işlevleri kullanabildiği bildirildi.

Abone olmayan kullanıcıların ise yalnızca hesapları takip edebildiği, gönderileri görebildiği ve videoları izleyebildiği aktarılan açıklamada, uygulamanın amacının platformdaki bot ve sahte hesaplara karşı önlem almak olduğu belirtildi.

Açıklamada, uygulamanın, Yeni Zelanda ve Filipinler'de test edildiği ve platforma 17 Ekim'den önce üye olmuş mevcut hesapları kapsamayacağı bilgisi paylaşıldı.