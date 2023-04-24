Yahudi yerleşimciler, 13 gün sonra Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail güçlerinin koruması altındaki bir grup fanatik Yahudi yerleşimci 13 gün sonra işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, sabah saatlerinde bir grup Yahudi yerleşimcinin Mescid-i Aksa'nın doğu kısmında yer alan Rahmet Kapısı Mescidi'ne baskın düzenlediği belirtildi.

Rahmet Kapısı Mescidi'ndeki elektrik tesisatının "nefret ifade edecek şekilde" İsrail polisi tarafından söküldüğü aktarılan açıklamada, "İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve özellikle Rahmet Kapısı Mescidi'ne yönelik ihlalleri ve saldırıları Allah'ın izniyle amacına ulaşamayacak." ifadelerine yer verildi.

Yahudi yerleşimciler son olarak 10 Nisan'da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.