Yarasa çorbası nedir? Korona virüsü yarasadan mı bulaştı?

Çin’de ortaya çıkan ve 2019-nCoV olarak adlandırılan yeni bir virüs türü nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti. Virüsün Çin’de çok tüketilen yarasa çorbasından yayıldığı düşünülüyor.



Çin’de ortaya çıkan ve 2019-nCoV olarak adlandırılan yeni bir virüs türü nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti. Vücudunda virüs saptanan kişilerin sayısı 586’ye ulaştı.

Enfekte kişilerin durumunun kritik olduğu duyuruldu.

Ancak bu resmi rakam ve enfekte kişi sayısının çok daha fazla olabileceğinden şüpheleniliyor.

Peki, bu virüsün kaynağı ne?

Daha önce virüsün Wuhan’da yasa dışı hayvanların satıldığı bir pazardan yayıldığı tespit edilmişti.

Çin medyasında yer alan haberlere göre virüsün kaynağı yarasa ya da yılan olabilir.

Hem yarasa hem de yılan Çin mutfağında sıklıkla kullanılıyor.

Yarasa çorbası en çok tercih edilen çorbalardan

Virüsün ortaya çıkmasından sonra sosyal medyada yarasa çorbası içen Çinlileri gösteren çok sayıda video yayınlandı.

Yarasa çorbası tariflerinde tüm çorbalar yarasanın tamamını içermiyor. Bazı çorbalarda yarasaları kaynatarak elde edilen et suyundan çorba yapılıyor.

Derileri yüzülen yarasaların etleri ve iç organları et suyuna ekleniyor.

Yarasa çorbası içmek güvenli mi?

Dünyanın bazı yerlerinde zoonotik hastalık (hayvanlardan insanlara bulaşan) tehlikesi nedeniyle yarasaları yemek ya da çorbalarını içmek yasa dışı.

Yarasaların Ebola ve Marburg virüsü taşıdığı biliniyor. Bu virüsler de yarasalara temas halinde bulaşabiliyor.

Yarasalar ayrıca henipavirüslerin ve kuduzun bulaşmasına da yol açabiliyor.

Virüsün türü ne?

Çin’de hastalardan viral örnekler alındı ve laboratuvarda analiz edildi. Hem Çin hem de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yetkilileri, enfeksiyonun bir koronavirüs olduğu sonucuna vardı.

Virüs şu an 2019-nCoV veya sadece “Yeni Koronavirüs” olarak adlandırılıyor.

Koronavirüsler geniş bir virüs ailesine mensup ancak sadece 6 tanesinin insanları enfekte ettiği biliniyordu.

Çin’in virüsün insandan insana bulaşabildiğini açıklamasının ardından bu sayı 7’ye yükseldi.

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2020, 08:34