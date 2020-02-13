Yemek için kavga eden farelerin fotoğrafı, Doğal Yaşam Ödülü'nün sahibi oldu

Geçtiğimiz Ekim ayında ödülleri verilen dünyaca ünlü uluslararası Yılın Doğal Yaşam Fotoğrafçısı yarışmasında ödül almayan fotoğraflar yarışmayı izleyen halkın oylarına sunuldu. Dövüşen metro fareleri halk jürisi ödülünü kazandı.

FOTOĞRAFÇI BİR HAFTASINI METRODA GEÇİRDİ

Sam Rowley bu küçük yeraltı kemirgenleriyle öyle büyülenmişti ki, onları fotoğraflayabilmek, istediği kareyi yakalayabilmek için bir haftasını metroda geçirdi. Sonunda bir gece iki küçük yaratığın yerdeki bir küçük yiyecek parçasını kapabilmek için boğuştuğu anı ölümsüzleştirdi. Sabrı ve emeği ona Yılın Doğal Yaşam Fotoğrafçısı, LUMIX Halk Jürisi Ödülü'nü kazandırdı.

28 BİN OY ALDI

Sam Rowley'in çektiği "İstasyonda kavga" başlıklı metro fareleri karesi halk jürisinden 28 bin oy alarak bu kategoride birinciliğe hak kazandı. Bu fotoğraf için gecelerce karanlık metroda kaldığı bir yana bir de en mükemmel açıyı yakalayabilmek için saatlerce karnının üzerinde yerde yatarak beklemişti. Sam'in varlığından rahatsız olmayan iki küçük fare önce ayrı ayrı yiyecek ararlarken birden aynı lokmayı görmüşler ve kavgaya tutuşmuşlardı. İşte Sam saniyeler süren o anı yakalamayı başardı.

"BÜYÜK BİR ŞANSTI"

"Bu fotoğrafı yakalamak büyük şanstı fakat bir yandan da beş gündür platformda yerde yatarak bekledim. Bir noktada böyle bir şey olması büyük ihtimaldi" diyor. Londra'lı fotoğrafçı şu anda Bristol'de BBC'nin doğa tarihi fimleri bölümünde çalışıyor.

Bu yılın Ekim ayında ödülleri açıklanacak olan 56. Doğal Yaşam Fotoğrafçısı yarışmasında ise dört fotoğraf öne çıkıyor: Aaron Gekoski'nin şova çıkarılarak istismar edilen orangutan, Michel Zoghzhogi'nin anakondayı öldürmeye çalışan anne ve yavru jaguar, Martin Buzora'nın birbirine sevgiyle bakan siyah bebek gergedan ile bakıcısı ve Francis de Andres'in karda oturmuş dinlenen bir grup ren geyiği fotoğrafları.