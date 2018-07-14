YEMEN'DEKİ AFRİKALI GÖÇMENLERİN GÖNÜLLÜ DÖNÜŞLERİ YENİDEN BAŞLADI

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'deki Afrikalı göçmenlerin, ülkelerine gönüllü dönüşlerinin sağlanması için çalışmaların yeniden başladığını duyurdu.

IOM'un internet sitesinden yapılan açıklamada, Yemen'deki Afrikalı göçmenlerin, ülkelerine gönüllü dönüşlerinin sağlanması için çalışmaların yeniden başladığı belirtildi.

Açıklamada, Hudeyde'deki durum konusunda yapılan ayrıntılı değerlendirmelerin ardından, Etiyopyalı göçmenlerin gönüllü dönüşlerinin organize edildiği aktarıldı.

Yemen'in batısındaki Hudeyde limanından 53 göçmenin bir gemiyle Cibuti'ye gönderildiği ifade edilen açıklamada, Cibuti'deki IOM personelinin göçmenleri karşılayacağı ve ülkelerine yapacakları yolculuğu koordine edeceği kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen IOM'un Yemen Sorumlusu Stefano Pes, kent çevresinde yaşanan çatışmalar nedeniyle Hudeyde'deki göçmenlerin en kısa zamanda tahliye edilmesinin önemli olduğunu belirterek, tahliyenin gerçekleşmesinden ötürü mutlu olduğunu kaydetti.

Yemen'e sığınan Afrikalı göçmenlerin gönüllü olarak ülkelerine gönderilmek üzere Cibuti'ye tahliyesini sağlayan IOM, geçen ay Hudeyde kentindeki ve limanındaki çatışmalar nedeniyle tahliyelerin askıya alındığını duyurmuştu.

Yemen'in yıllardır içinde bulunduğu krizden kendi vatandaşları kadar Afrika Boynuzu diye isimlendirilen, Etiyopya, Cibuti, Somali, Eritre gibi ülkelerden gelen sığınmacı ve göçmenler de etkileniyor.

IOM, acil durumlara müdahale, mültecilerin yeni bir ülkeye yerleştirilmesi, gönüllü geri dönüşlere yardım, göçmen sağlığı, maddi yardım ve yasal göç seçeneklerinin desteklenmesi gibi alanlarda faaliyet gösteren uluslararası bir kuruluş olarak Yemen'de görev yapıyor