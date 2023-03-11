Yemenli tarafların esir takası görüşmeleri İsviçre'de başladı

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen hükümeti ile İran destekli Husiler arasında esir takası çerçevesinde yeni bir müzakere turunun başladığını duyurdu.

BM Yemen Özel Temsilciliği Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Grundberg, Yemen Esir Takası Denetleme Komitesi'nin 7'nci toplantısının İsviçre'de yapıldığını kaydetti.

Grundberg, BM Yemen Özel Temsilciliği ile Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin başkanlık ettiği Denetim Komitesi'nde Yemen'deki çatışma taraflarının üye olarak yer aldığını aktardı.

Tarafların mümkün olan en çok sayıda esirin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varmak için ciddi ve açık tartışmalara girmeye hazır olmasını umduğunu kaydeden Grundberg, "Ramazan ayı yaklaşırken tarafları birbirlerine verdiklerinin yanı sıra uzun süredir yakınlarına kavuşmayı bekleyen binlerce Yemenli aileye verdikleri taahhütleri de yerine getirmeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Yemen Esir Takası Denetleme Komitesi Yemen'deki çatışmaya ilgili nedenlerle tüm esirlerin, tutukluların, kayıpların, keyfi olarak gözaltına alınanların, zorla kaybedilenlerin ve ilgili nedenlerle ev hapsinde tutulanların hiçbir istisna ve koşul olmaksızın serbest bırakılmasına ilişkin çatışma taraflarının Stockholm Anlaşması'na göre yükümlülüklerini yerine getirmesi için 2018'de kurulmuştu.

- Stockholm Anlaşması ve esir takası

Uzun süredir siyasi istikrarsızlık ve çatışmaların sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümet arasında 2018'de "esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla" ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı.

Stockholm Anlaşması'ndan sonra birçok kez esir değişimi için masaya oturan taraflar, Ekim 2020'de savaşın başlangıcından beri en büyük esir takasını gerçekleştirmişti. Bu kapsamda 15'i Suudi Arabistan, 4'ü Sudan vatandaşı toplam 1056 mahkum ya da tutsak serbest bırakılmıştı.

Husiler, geçen yıl 28 Mart'ta da hükümetle her iki taraftan toplamda 2 bin 223 esirin takası konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.

Yemen hükümeti ise ülkenin güneybatısındaki Taiz iline düzenlenen saldırının ardından 29 Ağustos'ta, Husilerle Ürdün'de yürütülen görüşmeleri askıya aldıklarını açıklamıştı.