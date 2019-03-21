Yeni Zelanda'da terör saldırısı kurbanları toprağa verildi

Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısının ardından, terör kurbanlarının cenaze töreni için yüzlerce kişi, Christchurch Memorial Park Mezarlığı'nda toplandı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, 15 Mart'ta 2 camiye düzenlenen terör saldırısının ardından, terör kurbanlarının cenazeleri toprağa verildi.

Terör saldırısında hayatını kaybeden kurbanları toprağa vermek için yüzlerce kişi, Christchurch Memorial Park Mezarlığı'nda toplandı.

Terör saldırısının kurbanlarının çoğu Türkiye, Pakistan, Hindistan, Malezya, Endonezya, Somali, Afganistan ve Bangladeş gibi ülkelerden göçmenler veya mülteciler.

Cuma günü de ülkede toplu bir cenaze töreni yapılması bekleniyor.

Ezan canlı yayımlanacak

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, cuma ezanının Radyo Yeni Zelanda (RNZ) ve Yeni Zelanda Televizyonu (TVNZ) aracılığıyla canlı yayımlanacağını açıklamıştı.

Cuma namazı için camilerde toplanan Müslümanlara destek verme arzusu içinde olunduğunu ifade eden Ardern, "(Cuma günü) TVNZ ve RNZ aracılığıyla ezanı ulusal olarak yayımlayacağız" demişti.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, 15 Mart'ta cuma namazı sırasında 10 dakika arayla El Nur ve Linwood camilerine düzenlenen terör saldırılarında, 50 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Reuters