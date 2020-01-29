Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 20'ye çıktı

Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Whakaari (Beyaz Ada) Yanardağı'nda 9 Aralık'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.

Emniyet yetkilisi John Tims, patlama sırasında ağır yaralanarak Auckland kentindeki Middlemore Hastanesinde tedavi altına alınan bir kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Tims, kimliğini açıklamadığı kişinin ölümüyle, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e yükseldiğini ifade etti.

Ülkenin kuzeyindeki Whakaari Yanardağı'nda 9 Aralık'ta volkanik patlama meydana gelmişti.

Patlama anında Ada'da bulunan 47 kişiden 24'ünün Avustralya, 9'unun ABD, 5'inin Yeni Zelanda, 4'ünün Almanya, 2'sinin Çin, 2'sinin İngiltere, 1'inin de Malezya vatandaşı olduğu açıklanmıştı.