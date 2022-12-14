Yeni Zelanda gelecek nesiller için sigarayı yasaklayacak yasayı onayladı

Yeni Zelanda, önümüzdeki yıl itibarıyla sigarayı gelecek nesiller için yasaklayacak yasayı onayladı.

BBC’de yer alan habere göre dün parlamentodan geçen yeni yasayla birlikte 2008’den sonra doğan hiç kimse tütün ve tütün ürünleri satın alamayacak.

Bu, yıllar içerisinde sigara satın alabilecek insan sayısının giderek daha da azalacağı anlamına gelecek. Örneğin 2050 yılına gelindiğinde sigara almak için 40 yaşındaki vatandaşların yaşı tutmayacak.

Yasayı kamuoyuna açıklayan Sağlık Bakanı Ayesha Verrall, uygulamanın “sigarasız gelecek için atılmış bir adım” olduğunu söyledi.

Dr. Verrall, “Binlerce insan daha uzun, daha sağlıklı yaşamlar sürdürecek. Sağlık sistemimiz ise sigara içmekten dolayı kaynaklanan rahatsızlıkları tedavi etmek zorunda kalmayacak ve 3,2 milyar dolar tasarruf edecek” dedi.

Kasım ayında yayımlanan son hükümet verilerine göre ülkede yetişkinlerin sigara içme oranı oldukça düşük. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 9,4 olan vatandaşların sigara içme oranı, bu yıl yüzde 8’e kadar düştü.

“Dumansız Hava Sahası Yasası”, 2025 yılına kadar bu oranı yüzde 5 seviyesine düşürmeyi hedefliyor.

Yasayla ülke çapında tütün satan dükkan sayısı da 6 binden 600’e düşecek. Diğer bir hedefse, bağımlılığı da azaltmak adına ürünlerdeki nikotin oranını daha da aşağı çekmek.

Ülkede yerli Maori halkı arasında sigara tüketimi daha yaygın. Geçen yıl yüzde 22,3’lük oran, bu yıl yüzde 19,9’a düşse de hala genel ortalamaya göre daha yüksek.

Dr. Verrall, yasayla birlikte ülkedeki Maori halkıyla, diğer halklar arasındaki yaşam süresi arasındaki farkın da kapatılabileceğini söyledi.

Maoriler, Yeni Zelanda anakarasında yaşayan yerli Polinezya halkı.

Yeni yasa, gençler arasında tütünden daha popüler olan elektronik sigarayı ise yasaklamıyor.

Parlamentoda 10 sandalyeye sahip ACT Partisi de dahil olmak üzere bazı siyasiler ise yasanın sigara karaborsasını körükleyebileceği ve küçük dükkanları yok edebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

ACT’nin genel başkan yardımcısı Brooke van Velden, “Hiç kimse insanların sigara içmesini istemez, ama bası insanlar içmek isteyecek. Hükümetin bu yasakçı politikaları sorunlara neden olacak” dedi.