YouTube da Hikaye özelliğini kullanıma sundu

Birçok platformda olduğu gibi YouTube da Hikaye özelliğini açtı. Yeni özellik şimdilik herkes tarafından kullanılamayacak

Hikaye mantığı birçok sosyal medya platformunda bulunan bir özellik. Genelde dikey formatta olan bu paylaşım türü özellikle Instagram kullanıcılarının sevdiği bir yöntem. Şimdi bu özellik video paylaşım uygulaması YouTube'a da geldi.

Sosyal ağdan yapılan duyuruya göre Hikaye özelliği 10 binden fazla abonesi olan kanallar tarafından kullanılabilecek. Diğer sosyal ağlardan farklı olarak YouTube Hikayesi 24 saat değil 7 gün boyunca silinmeyecek. Ayrıca Hikaye'yi izleyenler bunlara yorum yapabilecek ve kanal sahibi bu yorumlara yanıt verebilecek. Hikayelere çıkartma ekleme ve bazı ikonlarla süsleme imkanı da bulunuyor. Yaklaşık bir yıl önce duyurulan bu özellik o süreden bugüne kadar test ediliyordu.