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Yunan Başbakan'dan deprem için yardım mesajı

Yunan Başbakan'dan deprem için yardım mesajı
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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakiş, Elazığ'da meydana gelen ve son olarak 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen deprem nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı yolladı.

Miçotakis, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi vuran yıkıcı depremin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkının acısını tüm kalbimle paylaşıyorum. Arama kurtarma ekiplerimiz size yardımcı olmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin geçmiş olsun dileklerini iletti ve yardıma hazır olduklarını bildirdi.

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