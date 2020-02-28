banner22

Yunan polisinden göçmenlere gaz bombası

Yunan polisinden göçmenlere gaz bombası
banner32

Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenleri durdurmama kararı aldığı yönündeki iddialardan sonra, bir grup göçmen Avrupa'ya geçme hayaliyle Edirne sınırına doğru yola çıktı.  

Farklı bölgelerden otobüslerle belli bir noktaya kadar ulaşan göçmenler yolculuklarına, tarlalardan yürüyerek devam etti. Ayrıca Edirne çevresindeki göçmenler de sınır kapısına ulaştı. 

Ancak göçmenlerin Yunanistan'a geçişlerine izin verilmedi. Yunan askerlerinin güvenlik önlemlerini artırdığı bölgede göçmenlerin bekleyişi sürüyor.  

Bekleyiş sırasında zaman zaman hareketlilik yaşandı. Tampon bölgedeki göçmenler Yunanistan tarafından gaz bombası atıldı. 

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner21

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

banner51

﻿