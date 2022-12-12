Yunanistan, AP Başkan Yardımcısı Kaili'nin tüm mal varlığını dondurdu

Yunanistan, Katar bağlantılı yolsuzluk suçlamalarının ardından Avrupa Parlamentosu (AP) Başkan Yardımcısı Eva Kaili'nin tüm mal varlığını dondurdu.

9 Aralık'ta Belçika Federal Savcılığı'nın talimatıyla 16 eve baskın yapılmış AP'deki Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı (S&D) ve Yunan muhalefet partisi PASOK üyesi Eva Kaili ile 3 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Belçika Federal Savcılığı, Kaili ve diğer gözaltına alınanların sorgusunun bugün de devam ettiğini bildirdi.

Yunanistan Kara Para Aklamayı Önleme Kurumu Başkanı Haralambos Vourliotis'in aynı kurumun bir üyesine dayandırarak verdiği bilgide Kaili'yi hedef alan tedbirin, "banka hesapları, kasalar, şirketler ve diğer tüm finansal varlıkları" kapsadığını belirtti.

Ayrıca mal varlıklarını dondurma kararına Kaili'nin anne ve babası gibi yakın aile üyelerinin de dahil olduğu ifade edildi.

Atina'nın lüks semtlerinden Kolonaki'de yeni kurulan bir emlak şirketi de Otorite'nin radarında bulunuyor. Zira şirketin eski televizyon sunucusu 44 yaşındaki politikacının Belçika'da gözaltında tutulan İtalyan ortağı tarafından kurulduğu iddia ediliyor.

-"Adaletin tecelli etmesi için elimizden geleni yapacağız"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Parlamentosu'ndaki yolsuzluk iddialarına ilişkin haberlerin "çok endişe verici" olduğunu söyleyerek, "Bir soruşturma yürütülüyor ve biz de bunu takip ediyoruz" dedi.

AP Başkanı Roberta Metsola da Twitter'dan "AP, kararlı bir şekilde yolsuzluğun karşısındadır. Bu aşamada, ilgili tüm kolluk kuvvetleri ve adli makamlarla tam işbirliği yaptığımızı ve yapacağımızı doğrulamak dışında, devam eden soruşturmalar hakkında yorum yapamayız. Adaletin tecelli etmesi için elimizden geleni yapacağız." paylaşımında bulundu.

Kaili'nin mensubu olduğu AP'deki S&D de üyeliğinin askıya alındığını duyurdu. PASOK, dün, Kaili'yi partiden ihraç etmişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "Bu gerçekten inanılmaz olayı artık hukukun tüm titizliğiyle, kesin bir şekilde aydınlatması gerekiyor. Çünkü söz konusu olan aynı zamanda ve her şeyden önce Avrupa'nın güvenilirliği" dedi.

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, "Bu, bir daha tekrarlanmamasını sağlamak için köküne kadar inmemiz gereken bir skandal. Ne olduğunun açıklığa kavuşturulması için tam ve şeffaf bir soruşturma yürütülmeli" ifadelerini kullandı.

-Katar'dan rüşvet iddialarına yalanlama

Öte yandan Katar, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) bazı ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek için AP'de stratejik konumdaki kişilere rüşvet verdiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Katar Avrupa Birliği Misyonu'nun söz konusu iddialara ilişkin resmi Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Basında haberleri çıkan bazı kişilere yönelik suçlamalarla Katar'ın ilişkilendirilme çabalarını kesin bir dille reddediyoruz. Katar devletinin birtakım iddialarla ilişkilendirildiği bu haberlerin asılsız olduğunu ifade ediyoruz" denildi.

Açıklamada, Katar'ın, uluslararası hukuka ve devletler arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallara tam uyum içerisinde ve kurumsal ilişkiler yoluyla diplomatik olarak çalışmalarını yürüttüğü kaydedildi.

-"Çantalar dolusu nakit para"

Belçika Federal Savcılığından 9 Aralık'ta yapılan açıklamada, ismi verilmeyen bir Körfez ülkesinin birkaç aydır AP'nin kararlarını etkilemek amacıyla AP'de stratejik konumdaki kişilere büyük miktarda nakit para verdiği, maddi değeri yüksek hediyeler teklif ettiğinden şüphelenildiği duyurulmuştu.

Açıklamada, yapılan aramalarda toplam 600 bin euro değerinde nakit, bilgisayar ekipmanı ve cep telefonu ele geçirildiği ifade edilmişti.

Basında çıkan haberlerde ise eski AP Başkan Yardımcısı Eva Kaili ve bazı parlamenterlerin, AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere Katar'dan rüşvet aldığı iddia edilmişti.

Belçika medyasındaki haberlere göre AP'nin 14 başkan yardımcısından biri olan Kaili ile Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı'nın (S&D) eski İtalyan milletvekili ve İtalyan Articulo Uno Partisi Üyesi Pier-Antonio Panzeri, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Luca Visentini ve S&D grubundan asistan Francesco Giorgi gözaltına alınanlar arasında yer alıyor.

Resmi açıklamalarda ise Kaili ile diğer parlamenterlerin, "yolsuzluk soruşturması" kapsamında gözaltına alındığı ifade ediliyor.

Bir adli kaynak, Bayan Kaili'nin dairesinde "çantalar dolusu nakit para" bulunduğunu söyledi.

Olayın pazartesi günü Avrupa Parlamentosu siyasi grup başkanlarının Fransa'nın Strazburg kentindeki genel kurulun açılışında yapacakları toplantıda ele alınması bekleniyor.