Yunanistan'da ana muhalefet Meclisteki oylamalara katılmama kararı aldı

Yunanistan'da, ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, partisinin seçime kadar yasamaya ilişkin oylamalara katılmayacağını belirterek, Başbakan Kiryakos Miçotakis'e seçim çağrısında bulundu.

Çipras, basına yaptığı açıklamada, ülkedeki bakanlar, parti liderleri, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, gazeteciler ve Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin ileri gelenlerinin Yunanistan İstihbarat Teşkilatı (EYP) tarafından dinlendiği iddialarını hatırlatarak, SYRIZA'nın sunduğu gensoru çerçevesinde Mecliste yapılan tartışmalarla birlikte bu iddiaların göz ardı edilemeyecek yeni gerçeklikleri ortaya koyduğunu ifade etti.

Dinleme skandalından Miçotakis'i sorumlu tutarn Çipras, "Bu hükümet bizim için ve her demokratik vatandaş için siyasi ve etik olarak devriktir. Bir saniye daha iktidarda durup Yunan halkını ilgilendiren kritik kararları veremez. Bu nedenle Meclisin derhal feshedilmesini ve anayasanın öngördüğü gibi en geç üç hafta içerisinde halk iradesine başvurulmasını istiyoruz." dedi.

Aşırı sağcı, Neo-Nazi Altın Şafak partisinin devamı niteliğindeki siyasi oluşumların Meclise girmesini engelleyecek yasal düzenlemeleri hariç tutan Çipras, "Bundan sonra Meclisteki hiçbir oylamaya katılmayacağız." diye konuştu.

SYRIZA'nın aylardır ülke gündeminden düşmeyen dinleme skandalı nedeniyle hükümete karşı sunduğu gensoru 27 Ocak'ta Yunan Parlamentosunda yapılan oylamada iktidar partisi Yeni Demokrasi'nin oyları ile kabul edilmemişti.

Ülkede dinleme skandalı, Nisan 2022'de Yunan gazeteci Thanasis Kukakis'in cep telefonunda casus yazılım programı "predator" tespit edilmesinin ardından gündeme gelmişti.

Yunan basınında çıkan haberlerde, içlerinde eski Başbakan Andonis Samaras, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros'un da bulunduğu çok sayıda önemli siyasi, bürokrat, gazeteci ve iş insanının telefonlarının dinlendiği ileri sürülmüştü.