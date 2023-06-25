Yunanistan'da seçmenler bir ay sonra genel seçim için tekrar sandık başında

Yunanistan'da genel seçimler için oy kullanma işlemi başladı.

Seçmenler oylarını 07.00 ile 19.00 saatleri arası kullanabilecek.

Sandık başına giden seçmenler 26 siyasi parti, 4 parti ittifakı ve 2 bağımsız aday arasında tercih yapacak.

Sandıkların kapanmasıyla sandık çıkış anketleri de yayınlanabilecek.

Ülkede seçmen kütüğüne kayıtlı 9 milyon 813 bin 595 seçmen bulunuyor.

- Katılım

AA muhabirine konuşan sandık görevlisi Vasilis Kritikos, günün ilk saatlerinde seçime katılım oranının 21 Mayıs'taki genel seçime oranla düşük olduğunu aktardı.

Kritikos, "İlk 3 saatte katılım bir hayli azdı. İlerleyen saatlerde katılım oranının artmasını ve daha çok kişinin sandığa gelmesini umuyorum. Yaz tatilinin başlamış olması da katılımın düşük olmasında etkili olabilir." diye konuştu.

21 Mayıs'taki genel seçim sonuçlarının sürpriz olduğunu, anket firmalarının büyük oranda yanıldığını kaydeden Kritikos, özellikle seçim yarışında geride kalan partilerin seçmenlerinin yaşadıkları hayal kırıklığı nedeniyle de sandığa gelmediğini ifade etti.

Kritikos, "Bu durum, ilk seçimde kaybeden partilerin seçmenlerini etkilerse, sonuç bu partiler için daha kötü olacaktır." dedi.

- Birinci partiye fazladan milletvekilliği

Yunanistan'da ilk kez bu yıl uygulanan seçim sistemine göre, genel seçim sonucu hükümet kurulamaması halinde, seçmenler ikinci kez sandığa gidiyor.

Sandığa ikinci kez gidildiğinde, birinci olan partiye, en az yüzde 25 oy almak kaydıyla, aldığı oy oranına göre 300 sandalyelik mecliste fazladan 20 ila 50 milletvekilliği veriliyor.

- 21 Mayıs seçimleri

21 Mayıs'ta yapılan genel seçime katılım oranı yüzde 61,10 olmuştu.

Merkez sağda yer alan ve son dört yıldır tek başına iktidarda olan Yeni Demokrasi Partisi aldığı yüzde 40,79'luk oy ile 300 sandalyelik meclise 146 milletvekili göndermiş ancak tek başına iktidara gelmek için gerekli 151 milletvekili sayısına ulaşamamıştı.

Yeni Demokrasi Partisi'ni 2019-2023 döneminin ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA), yüzde 20,07'lik oy ve 71 milletvekiliyle takip etmişti.

Onlarca yıldır Yeni Demokrasi'nin bir numaralı rakibi olan ancak ekonomik kriz sürecinde oy oranı gerileyen merkez soldaki Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) ise kaybettiği gücünü kısmen toplayarak yüzde 11,46'lık oy ve 41 milletvekiliyle üçüncü sıraya yerleşmişti.

Yunanistan Parlamentosunun kemikleşmiş partilerinden Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yüzde 7,23 oy ve 26 milletvekili, aşırı sağcı tutumuyla bilinen Yunan Çözümü Partisi ise yüzde 4,45 oy ve 16 milletvekiliyle parlamentoda temsil hakkını kazanmıştı.

Yüzde 3'lük seçim barajını aşarak parlamentoya girmeye hak kazanan parti sayısı 5 olmuştu.

21 Mayıs'taki genel seçimde hiçbir parti tek başına iktidara gelecek oy oranına ulaşamayınca, partilerin koalisyon seçeneğine de yanaşmaması nedeniyle 25 Haziran'da tekrar sandığa gidileceği duyurulmuştu.