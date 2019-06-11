Yunanistan Dışişleri Bakanı: "Türkiye’nin amacı Ege ve Batı Akdeniz’de oldu bittiler yaratmaktır"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Katrougalos, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) ve Ege’deki kışkırtıcı olarak değerlendirdiği eylemlerinin amacının bölgede gerginlik yaratmak olduğunu söyledi. Buna rağmen, Türkiye’nin amacının Ege’de “sıcak” bir olay yaratmak olmadığını vurguladı.



Yunan radio kanalı “Real FM”’e konuşan Bakan Katrougalos, "Türkiye`nin kışkırtıcı eylemleri sonucu ortaya çıkan gerginliğin Ege’de bir kaza olasılığını artırdığın"ı söyledi. Yunanistan ve Türkiye arasında güven artırıcı önlemler konusunun tartışılmasının, gerilimin artması ve Ege’de istenmeyen bir gelişmenin önlenmesini amaçladığının altını çizdi.



Katrougalos, Yunanistan`ın güçlü diplomasisinin "Türkiye`nin kışkırtıcı eylemlerine karşı" önemli bir koruyucu faktör olduğunu vurguladı ve “Türkiye bir savaş yaratmak istemiyor sadece “oldubittiler” yaratmak istiyor, dedi ve uluslararası toplumun Ege ve Doğu Akdeniz`de Türkiye`nin davranışlarını oybirliğiyle kınamasının Ankara’nın planlarını çökerttiğine dikkat çekti.