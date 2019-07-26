Yunanistan Ege'deki düzensiz göçmenleri zeplinle gözetleyecek

Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki düzensiz göçmen geçişlerini, "zeplin" kullanarak kontrol edeceği bildirildi.

Yunanistan Göç Politikalarından Sorumlu Bakan Vekili Yorgos Koumouçakos'un basın bürosundan, AA muhabirine yapılan açıklamada, zeplinle gözetlemelerin Avrupa sınır koruma ajansı FRONTEX ile iş birliği içinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Sisam (Samos) Adası'nda konuşlanacak zeplinle alınan görüntüler sayesinde, bilgilerin Türk Sahil Güvenliği ile paylaşılacağı ve böylece düzensiz göçmen geçişlerine müdahale edileceği ifade edildi.

Gelecek günlerde başlaması planlanan faaliyet hakkında, operasyonel sebeplerle net tarih verilemeyeceği kaydedildi.

SON BİR AYLIK DÖNEMDE YÜZDE 30'LUK ARTIŞ

Bir televizyon kanalına röportaj veren Koumouçakos, göçmen geçişlerinde son bir aylık dönemde geçen yıla göre, yüzde 30'luk artış kaydedildiğini ileri sürmüştü.

Öte yandan, 17 Temmuz'da Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin bir göçmen botunu geri ittiği belirtilen video görüntülerine ilişkin ise Koumouçakos, iddiaları reddederek, görüntülerin "belirsiz" olduğunu savundu.

Belirli Yunan adalarında, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki göçmen mutabakatı kapsamında yaklaşık 17 bin göçmen tutulurken, kamplardaki kötü yaşam koşulları ve yetersiz kapasite sivil toplum kuruluşları Birleşmiş Milletler (BM) tarafından sert şekilde eleştiriliyor.

En büyük sorunlarının yaşandığı Sisam ve Midilli adalarındaki kamplarda, yetersiz kapasite dolayısıyla binlerce kişi kamp etrafında derme çatma barınaklarda veya çadırlarda konaklıyor.