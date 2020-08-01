Yunanistan’da 110 yeni vaka

Yunanistan sağlık yetkilileri tarafından bugün yapılan açıklamada yapılan testler sonucunda toplam 110 yeni vakaya rastlandığı kaydedildi.

Yapılan açıklamada Mayıs ayı itibariyle gevşetilen tedbirlerin ardından ilk kez bu derece artış gösteren vaka sayısının yetkilikeri endişeye düşğrdüğü ifade edildi.

Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü tarafından yapılan bugünki açıklamada toplam vaka sayısının 4587’e ulaştığı kaydedilirken bugün tesbit edilen 110 vakadan 9’unun yurt dışından Yunanistan’a giriş yaptığı ifade edildi.