Yunanistan’da 36 kişinin öldüğü tren kazasından sonra Ulaştırma Bakanı Karamanlis istifa etti

Yunanistan’da 36 kişinin öldüğü, 85 kişinin de yaralandığı tren kazasının ardından Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etti. Ülkede üç günlük yas ilan edildi.

Yunanistan’ın Larisa kenti yakınlarında dün bir yolcu treni ile bir yük treninin çarpışması sonucu en az 36 kişi hayatını kaybetti, 25’i ağır 85 kişi yaralandı.

Yaklaşık 350 kişi taşıyan yolcu treni Atina'dan Selanik'e, yük treni de Selanik'ten Larisa'ya gidiyordu.

Çarpışma sonucu bazı kompartımanlarda yangın çıktığı gözlendi. Kazanın ardından trendeki yolcular otobüslerle Selanik, Larisa ve Katerini'ye götürüldü.

Trenlerin neden çarpıştığı henüz bilinmiyor.

Kazanın ardından Yunanistan Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifasını sunduğunu söyledi.

Karamanlis, yazılı açıklamada görevinden istifa ettiğini ve "Bunun kurbanların anısını onurlandırmak için yapabileceğinin en azı olduğunu" belirtti. Karamanlis ayrıca devletin "uzun süredir devam eden" hatalarının sorumluluğunu aldığını vurguladı.

Tessali Bölge Valisi Konstantinos Agorastos, gece yarısından hemen önce Tempe kasabasında iki trenin kafa kafaya çarpıştığını belirterek, "Çarpışma çok şiddetliydi. Yolcu treninin ilk dört vagonu raydan çıktı. Vagonlardan ikisi yangın nedeniyle tanınamayacak hale geldi" dedi.

Agorastos, “Çarpışma öncesinde iki trenin de yüksek hızda seyrettiğini, makinistlerin birbirlerinden haberi olmadığını” söyledi.

-İstasyon şefi tutuklandı

Polis Larisa'daki İstasyon Şefi'nin “ihmalle ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi.

Sinyallerden sorumlu 59 yaşındaki şefin suçlamaları reddettiği ve kazanın “muhtemel bir teknik hatadan” meydana gelmiş olabileceğini söylediği kaydedildi.

Yunan basınında kaza, “ülke tarihinin en ciddi tren faciası” olarak duyuruldu. Son olarak 1972 yılında Larissa yakınlarındaki tren kazasında 19 kişi hayatını kaybetmişti.