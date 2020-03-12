Yunanistan’da Yeni Tip Koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

Yunanistan’da, ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan Sağlık Bakanlığı, Patras Devlet Hastanesinde tedavi gören 66 yaşında bir erkek hastanın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Açıklamada, hayatını kaybeden kişinin, bir süre önce 56 kişilik kafileyle İsrail’e seyahat ettiği ve 2 Mart’ta Kovid-19 teşhisiyle tedavi altına alındığı belirtildi.

Öte yandan Yunan hükümeti de koronavirüse karşı önlemlerini artırdı. 25 Mart bağımsızlık günü için planlanan öğrenci ve askeri resmi geçit törenlerini iptal eden hükümet, devlet hastanelerinde acil vakaların dışındaki ameliyatları erteledi, sportif etkinliklere katılımı 60 kişiyle sınırlandırdı ve kamu kurumlarında görevli çocuklu memurları okullar açılıncaya kadar zorunlu izne ayırdı.

Sivil Savunma Genel Sekreterliğince telefonlara gönderilen toplu mesajda ise halka mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaları uyarısında bulunuldu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, televizyonlardan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, koronavirüs konusunda ülkeyi daha zor günlerin beklediğine dikkati çekerek, salgınla mücadelede kamu ve özel sektöre hükümete yardımcı olmaları çağrısı yaptı.