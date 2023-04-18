Zarar Azaltımı Programları Sağlık Sistemi için Karlı Bir Yatırım

Polonya 17’nci Hasta Dernekleri Konferansında ‘Bağımlılıkla mücadele’ konuşuldu: “Bağımlılık, ekonomi için de kronik bir hastalık” dendi.

Polonya’da 17’ncisi düzenlenen Hasta Dernekleri Konferansında bağımlılıkla mücadele eden hastaların nasıl desteklenebileceği ve bağımlılığın yalnızca insan sağlığı için değil, sağlık sistemi ve ekonomi üzerinde de büyük maliyetleri olan kronik bir hastalık olarak tedavi edilmesi gerektiği tartışıldı. Polonya Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Hijyen Enstitüsü tarafından hazırlanan "Polonya Halk Sağlığı Durumu 2022" raporunda, sigara kaynaklı hastalıkların genel sağlık sistemi içindeki payının %6,03 olması ve sistemdeki en büyük ekonomik yükü oluşturması dikkat çekiyor.

Geleneksel önlemler yetersiz

Konferansta, ülke genelinde 8 milyon yetişkin sigara kullanıcısına yönelik yalnızca 5 sigara bırakma polikliniği bulunması, geri ödemeli tedavilerin veya sigarayı bırakmayı destekleyen ilaçların yeterli düzeyde olmaması eleştiriliyor. Bununla birlikte sigarayı bırakmayı ve devlet tarafından sunulan tedavi alternatiflerinden yararlanmayı tercih etmeyen yetişkin sigara tüketicilerine yönelik zarar azaltma stratejilerinin benimsenebileceği; yenilikçi stratejilere yönelik kamu harcamalarının uzun vadede sağlık sistemine kazanç olarak geri döneceği de ifade ediliyor.

Ulusal Bağımlılığı Önleme Merkezi Direktörü Dr. Piotr Jabłoński, “Daha az zararlı alternatifleri tercih etmenin sağlık harcamaları, dolayısıyla ekonomi üzerindeki etkisini ölçümlemek mümkün. Ancak daha da önemlisi zarar azaltma uygulamalarıyla tüketicilerin yaşam kalitesinin iyileştirilmesi önceliklerimizden biri olmalı” dedi.

Zarar azaltma nedir?

Zarar azaltma, mevcut tedavi seçeneklerinin etkili olmadığı durumlarda sigara tüketicilerine yardımcı olmak adına birçok ülkede yaygın olarak kullanılan bir stratejidir. Başta İngiltere, İskandinav ülkeleri, ABD ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde kullanılan bu strateji, temelde sigaraya kıyasla daha az riskli olan, ısıtılan tütün ürünleri gibi ürünlerin yetişkin tüketicilere alternatif olarak sunulmasına dayanıyor. Tütünü yakmadan kontrollü bir şekilde ısıtan ürünler, yanmanın sebep olduğu toksik kimyasalların ortaya çıkmasını önemli ölçüde engelleyerek nikotinin vücuda iletilmesini sağlıyor. Maruz olunan zararlı maddelerin azalmasıyla risk azaltımı ve dolayısıyla yaşam kalitesinin artması destekleniyor.

Kaynak: Programy redukcji szkód to opłacalna inwestycja dla systemu ochrony zdrowia - Puls Medycyny - pulsmedycyny.pl (pulsmedycyny-pl.translate.goog)