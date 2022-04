Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yerel gazetecilere Rusya'nın saldırılarını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le olası görüşmesini ve ülkesinin durumunu değerlendirdi.

Buça'da yaşanan katliama rağmen Rusya ile müzakerelerin sürdürülmesi gerektiğini belirten Zelenskiy, "(Buça'da) yapılanlar soykırımdır ve bunu yapanlar cezalandırılmalıdır. Tüm bunlara rağmen durumdan bir çıkış yolu bulmak ve toprakları kaybetmemek için (Putin'le) görüşme olanağı bulunmalıdır. Fakat belki de bu görüşme yapılmayabilir." diye konuştu.

Zelenskiy, yabancı ülkelerin Ukrayna'ya garantörlüğü konusunda ise "Her ülke farklı şekillerde garantör olmak istiyor. Şimdiye kadar yüzde yüz garantör olacak bir ülke çıkmadı. Bize, talimatla Ukrayna için savaşacak 40 ülke değil, her şeye hazır olan ciddi oyuncular lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın önerdiği garantilere inanmadıklarını, bunu da kendilerine ilettiklerini bildiren Zelenskiy, "Biz en güçlü anlaşmayı imzalasak bile iki yıl içinde Rusya'nın geri dönebileceğini anlıyoruz. Buna göre hareket etmeli ve kendini savunmaya muktedir bir devlet inşa etmeliyiz." dedi.

Zelenskiy, Buça'daki katliamın faillerinin bulunup cezalandırılması için gereken her şeyi yapacaklarını kaydetti.

Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği konusuna da değinen Zelenskiy, "Yarın bize NATO'ya girmemiz teklif edilirse katılırız. Ama bu ne yazık ki olmadı ve olmayacak. Bu nedenle biz insanlarımızın hayatlarını koruyabilecek güvenlik garantileri inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Kırım meselesinin diplomatik yolla çözümü için Rusya'ya 10-15 yıllık süre önerdiklerini aktararak şunları söyledi:

"Bu süre meseleyi dondurmak için değil, meselenin diplomatik yolla çözümü süresidir. Bugün için bu iyi bir karardır. Tüm sorunların paket halinde çözümü ya da bir savaşı bitirmek zor ve pek olası değil. Tank ve füzelerin olduğu yerde kimse sizi duymaz. O yüzden Kırım meselesinin 10-15 yılda diplomatik yolla çözülme önerimiz güçlü bir pozisyondur. Bu bir taviz değildir. Bu bir talep pozisyonudur. Bizim başlıca talebimiz ise budur. Topraklarımızı terk edin."

Belarus'un savaştaki tutumunu da değerlendiren Zelenskiy, "(Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr) Lukaşenko'yu ele alalım. Füzeler onun ülkesinden geldi ve o bunu anlıyor. Fakat onun savaşa topyekun girmemek için bazı adımlar attığını da gördük. Tabii bu, savaşa girmeyeceği anlamına da gelmiyor. Onun kendi halkını düşünmesi gerekiyor. Belarus halkı ise Ukrayna ile savaşa karşı." dedi.

Zelenskiy, Donetsk ve Luhansk'ı geri almak için plansız bir askeri harekatın yaklaşık 50 bin Ukraynalı askerin canına mal olacağını söyleyerek şimdilik böyle bir girişim düşünmediklerini bildirdi.