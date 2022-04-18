Zelenskiy: "Dünya işgalcilerin Ukrayna'nın güneyinde yaptıklarına tepki göstermeli"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkenin güneyinde Herson ve Zaporijya bölgelerindeki eylemlerine dünyanın tepki vermesi gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, günlük ulusa sesleniş konuşmasında, 53'üncü günü geride bırakan Rusya-Ukrayna Savaşı'nı değerlendirirken, "Dünya işgalcilerin Ukrayna'nın güneyinde Herson ve Zaporijya bölgelerindeki eylemlerine tepki göstermeli." dedi.

Rus ordusunun gözaltı işkence odaları kurduğunu öne süren Zelenskiy, "Yerel yöneticilerimiz ve dikkat çeken derneklerin liderleri kaçırılıyor. Öğretmenlere şantaj yapılıyor. Emeklilik maaşlarına el koyuluyor. İnsani yardımlar çalınıyor. İnsanlar açlığa sürükleniyor." ifadelerini kullandı.

Rus ordusunun ülkenin doğusunda taarruza hazırlandığına dikkati çeken Zelenskiy, "Kelimenin tam anlamıyla, Mariupol'u yok etmeye devam ettikleri gibi Donbass'ı da yok etmek istiyorlar. Donetsk ve Lugansk bölgelerini de yer yüzünden silmek istiyorlar." diye konuştu.

HARKOV'DA SON 4 GÜNDE 18 KİŞİ ÖLDÜ 106 KİŞİ YARALANDI

Zelenskiy, sürekli bombardıman altındaki Harkov şehrinde son 4 günde 18 kişinin öldüğünü ve 106 kişinin yaralandığını bildirdi.

Rus ordusunun saldırılarını "bilinçli terör" olarak niteleyen Zelenskiy, "Tabii ki Rusya'dan petrol tedarikine yönelik bir ambargo ihtiyacı her geçen gün artıyor. Artık, Avrupa ve Amerika'daki herkes, Rusya'nın açıkça Batı toplumlarını istikrarsızlaştırmaya çalıştığını görmeye başladı." dedi.

"SİLAHLARIMIZI 53 GÜNDÜR BEKLİYORUZ"

Zelenskiy, talep ettikleri silahları 53 gündür beklediklerini belirtti.

Bazı silah teslimatlarının mayısta başlayabileceği şeklinde formüle edilmesine sitem eden Zelenskiy, "Açıkça ifade etmek istiyorum. Silahlardaki her gecikme, her siyasi uzatma, Rusya'ya Ukraynalıların canını alma iznidir." ifadesini kullandı.