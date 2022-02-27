Zelenskiy: Erdoğan ve Aliyev Rusya ile müzakerelerin başlaması için yardımcı olacaklarını söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Aliyev, Rusya ile müzakerelerin başlaması için yardımcı olacaklarını söyledi." açıklamasında bulundu.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında, Rusya'nın ülkesine saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Rusya ile müzakerelerin başlaması için yardımcı olacaklarını söylediğini aktaran Zelenskiy, bu teklifi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Zelenskiy, İsviçre, Yunanistan, Hollanda, İtalya ve Hindistan'ın liderleriyle görüştüğünü anlatarak, ülkesinin normal medeni dünyanın samimiyetini ve dikkatini kazandığını kaydetti.

Rusya'ya karşı SWIFT yaptırımı konusunda sonuç elde ettiklerini ifade eden Zelenskiy, Rusya'nın küresel finans sisteminden dışlanacağını ve milyarlarca dolar zarara uğrayacağını söyledi.

"Bugün şimdi sığınak olan Kiev metrosunda bir çocuğun doğduğu ilk gün"

Zelenskiy, Katolik Dünyası'nın ruhani lideri Papa Francis de dahil pek çok dini liderle de görüştüğünü dile getirerek, hepsinin Ukrayna'nın zaferi için dua ettiğini belirtti.

Bugünün "işgalcilerin" ülkedeki diğer her şeyle birlikte kendilerini de yok etmeye çalıştıkları gün olduğunu kaydeden Zelenskiy, "Ama bugün, cumartesi akşamı şimdi sığınak olan Kiev metrosunda ilk kez bir kız çocuğunun dünyaya geldiği gün." dedi.

Zelenskiy, ülkelerini özgürleştirmek için ne kadar savaşmaları gerekiyorsa savaşacaklarının altını çizdi.