Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından S.G., ve okulun uluslararası ofis sorumlusu A.S., devam eden ilk tahkikat duruşması için bugün yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

İddia makamı, bugün mahkemeye davanın 11’inci tanığı olan Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği’nde görevli Polis Memuru Ortunç Özbaylı’yı dinletti. Bugünkü duruşmayla birlikte tanık sayısı 11’e yükseldi. Polis Memuru Özbaylı, sekiz emareyi mahkemeye sundu.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Gülay Süleymanoğlu Uğur, emarelerin sunulmasına devam etmek üzere bir sonraki duruşmanın 1 Ekim Salı günü devam etmesine emir verdi.

- Bugün sekiz emare sunuldu

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Gülay Süleymanoğlu Uğur huzurunda görüşülen duruşmada, Başsavcılık adına Savcı Damla Güçlü, sanık avukatları Doğa Zeki ile Talat Tanca ve Asiye Yetkiner hazır bulundu.

İddia makamının tanığı Polis Memuru Ortunç Özbaylı, sürece ilişkin polisin elindeki emareleri mahkemeye sundu.

Tanık Polis Özbaylı, 5 Şubat’ta Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin büyük hissedarı E.U.'nun yetkili vekili olan M.A'nın “komisyonluk karşılığı öğrenci bulan, üniversitenin gerçekte mal ve hizmetler hususunda sahte fatura düzenlenmesinden dolayı sanıklar aleyhinde şikayetçi oldukları" yönünde hazırladıkları yazılı beyanı ve vekaletnameyi teslim aldığını ifade etti.

Soruşturma kapsamında “Study in Cyprus” adına düzenlenmiş faturanın suretini emare olarak sunan Tanık Polis Özbaylı, söz konusu şirket adına yapılan ödemelerin bulunduğu 146 bin 96 euro meblağlı muhasebe kaydının görüntüsünü de mahkemeye verdi.

Sanık A.S.’nin KKTC’den çıkış yapmak isterken tespit edildiğini öğrendiğini, ardından sanığın Mali Şube’ye celp edildiğini kaydeden Tanık Polis Özbaylı, “Aynı tarihte sanık A.S.’den öğrenci getiren acentelerle ilgili izahat istedim. Sanık cevaben, ‘acentelere komisyonluk ödenir’ dedi. Sanık A.S’ye aleyhindeki ithamı duyurdum, o da cevaben, ‘ben bir şey yapmadım’ diye konuştu.” ifadelerini kullandı.

- 59 sayfadan oluşan evrakların çıktıları emare olarak sunuldu

Tanık Polis Özbaylı, sanık A.S’.nin derdest emri gereği tutuklanıp Lefkoşa Polis Müdürlüğü Merkez Karakolu’na yerleştirilmesini sağladığını ifade etti.

Sanık A.S.’ye ait telefonda ve USB’de bulunan 59 sayfadan oluşan evrakların çıktılarını emare olarak sunan Tanık Polis Özbaylı, ayrıca iki adet cep telefonu ile farklı markalarda bulunan 3 adet kaşe, bir adet USB ve bir adet laptobu mahkemeye verdi.

Sanık A.S’nin Girne’deki evinde arama yapıldığını ve üzerinde KSTU yazılı beyaz renk, kapağı kırmızı olan ajanda bulduğunu ifade eden Tanık Polis Özbaylı, ajandayı emare olarak aldığı esnada sanığın orada bulunan Mali Şube’de görevli polis çavuşuna, mavi renk boş klasörü göstererek “bunun içinde yapılan sözleşmeler vardı. Şimdi yok” dediğini belirtti.

Mali Şube’de görevli polis çavuşunun “ne sözleşmesi?” olduğunu sorması üzerine sanık A.S’nin cevaben “tüm sözleşmeler” dediğini ifade eden Tanık Polis Özbaylı, “Polis çavuşu, sanık A.S.’ye ‘anahtarın başka birinde olup olmadığını’ sordu. Sanık da cevaben, ‘anahtar bir bende bir de S.G.’de var’ dediğini öğrendim.” ifadelerine yer verdi.

Sanık A.S’nin Girne’deki evinde bulunan bir adet mavi renk boş klasör ile bir adet ajandayı emare olarak mahkemeye veren Tanık Polis Özbaylı, ayrıca sanık A.S.’nin 7 Şubat 2024’te verdiği gönüllü ifadeyi de emare olarak mahkemeye sundu.

Tanık Polis Özbaylı, “Sanık A.S’.nin gönüllü ifadesinde 'bahsi geçen firmanın sahibinin sanık S.G.’yi tanıdığı, bu firmayı üniversiteye yönlendirenin de sanık S.G.’nin olduğunu, firmaya ait web sitesini kullanması için sanık S.G. tarafından kendisine verildiğini, maillerin sıfırlanması talimatını sanık S.G. tarafından istenildiğini ve kendisine ait olan mailleri sildiğini’ söylemiştir.” ifadelerine yer verdi.

Aynı tarihte sanık S.G’.ye telefoniyen ulaşarak şubeye gelmesinin sağlandığını ve aleyhinde temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını kaydeden Tanık Polis Özbaylı, sanık S.G’ye ait cep telefonunun emare olarak alındığını belirtti.

8 Şubat 2024’te Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne müracaat ederek sanık S.G’nin cep telefonunun incelemeye girmesi için bilişim emri temin ettiğini aktaran Tanık Polis Özbaylı, bilişim emriyle birlikte sanığın cep telefonunu Polis Genel Müdürlüğü Data İnceleme Şubesi’ne teslim ettiğini kaydetti.

- 130 davadan itham edilmişlerdi

130 davadan itham edilen sanıklar aleyhinde “Sahtekarlıkla Para Temini”, “Dolandırıcılık”, “Sahte Belge Düzenleme ve Tedavüle Sürme”, “Hesaplarda Hile ve Sahtekarlık Yapma”, “Suç Geliri Aklama”, “Sahte Banka Ödeme Emrini Tahrik”, “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçlamaları bulunuyor.

-Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılama süreci devam ediyor

Öte yandan, KSTU soruşturması kapsamında yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından S.G.’nin, asistanı B.Ö. ile olan başka davasından dolayı, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanma süreci devam ediyor.