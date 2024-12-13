Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Yönetim Kurulu, sağlıklı bir değişim ve yenilik için görevini devretme kararı aldı. Birliğin 11 Ocak Cumartesi olağanüstü genel kurula gideceği açıklandı.

Bu kararı almanın kendileri için ne kadar zor olduğunu tarif etmenin mümkün olmadığını belirten Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, “Ancak erdemli bir duruşun ve cesur bir adımın gerektiği noktada susmak, bizim inandığımız değerlere aykırı olurdu.” dedi.

Öksüz, “Bu karar, cesaret isteyen ve sorumluluk gerektiren bir adımdır. Çünkü gerçek liderlik, samimi bir yönetim yalnızca başarılarla değil, gerektiğinde yerini yeni fikirlere ve enerjilere bırakabilmekle de ölçülür.” dedi.

Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Dümenci ise Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin olağanüstü Genel Kurulu’nun 11 Ocak Cumartesi günü yapılacağını açıkladı.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, bugün birlik binasında düzenlediği basın toplantısında, geldikleri noktada bir kan değişimine ihtiyaç olduğu kanaatine vardıklarını belirterek, “Sağlıkta siyaset yapmamakla birlikte kimsenin 'adamı' olmadık. 'Öncelikli sorumluluğumuz meslektaşlarımız ve vatandaşımızdır' dedik” diye konuştu.

Öksüz, görev süreleri boyunca sürekli vatandaşın ilaca erişiminde yaşadıkları sorunların çözümü için savaş verseler de alınan kararların vatandaşın ilaca erişimini sürekli sekteye uğrattığını ifade etti.

Öksüz, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Yönetim Kurulu olarak görev süreleri boyunca mesleklerinin itibarını yükseltmek ve topluma fayda sağlamak adına büyük bir sorumluluk üstlendiklerini belirterek, bu sorumluluğu yerine getirmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını, belirledikleri hedeflere ulaşmak adına ellerinden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

-“Meslek ve ülke tarihinde görülmemiş büyük zorluklarla karşılaştık”

Göreve başladıkları ilk günlerden itibaren meslek ve ülke tarihinde görülmemiş büyük zorluklarla karşılaştıklarını vurgulayan Umut Öksüz, toplumu derinden etkileyen ciddi bir sosyal sigorta olayıyla mücadele etmek durumunda kaldıklarını, fakat yaşanan tüm zorluklara rağmen, çözüm odaklı yaklaşımlarından asla taviz vermediklerini, yapıcı olduklarını, yıkıcı olmadıklarını belirtti.

Öksüz, özellikle bu süreçte eczacıların yalnız kaldığını ve meslektaşlarının haklarını savunmak için kararlılıkla tüm güçleriyle mücadele ettiklerini vurguladı.

Umut Öksüz, “Ancak tüm bu başarılarımız, özel ve aile hayatımızı neredeyse yok etme pahasına gerçekleşti. Bu yoğun süreçte, karşılaştığımız haksız eleştiriler, mesleğimizin itibarını zedeleyen yargısız infazlar ve yalnız bırakılmamız, görevimizi artık sonlandırma kararımıza da ne yazık ki destek olmuştur” dedi.

Sadece yasal olarak sorumlusu oldukları özel eczanelerin sorunları ile mücadele etmediklerini, kamudaki meslektaşlarının haklarını da savunduklarını, toplumsal tüm mücadelelerde yer almaya çalıştıklarını belirten Öksüz, “Her zaman söyledik sağlıkta siyaset yapmadık! Bazen de kendi kendimize soruyoruz, keşke siyaset yapsa mıydık acaba diye, tüm özeleştirimizi yaparak dile getiriyorum ki, evet keşke siyaset yapsaydık. Çünkü ülkenin tüm hayati noktaları artık siyaset ile dönüyor. Üzücü, hem de çok üzücü…” diye konuştu.

Mevcut Yönetim Kurulu’nun 2 Eylül 2023 yılında göreve geldiğini hatırlatan Öksüz şöyle devam etti:

“1.5 yılda, 3 yıllık emeğe eş değer bir iş, hatta normal şartlarda belki de bugüne kadar görülmemiş bir mesleki hak savaşı mücadelesi ortaya koymuştur. Fakat dediğim gibi birçok kez çok ama çok yalnız kaldık. Yargısız infazlara maruz kaldık, ülkenin en büyük sektörel bazlı hırsızı ilan edildik. Hatta bazı kesimler kamuoyu nezdinde bizlerin altını çizerek ısrarla buna devam etti, fakat günün sonunda herkes gerçeğin ne olduğunu anladı. Ama gelin görün ki zedelenen itibarımız geri iade edildi mi? Hayır! Aksine, vatandaşın ilaca erişimini daha da zorlaştıran kararlar ısrarla alınmaya ne yazık ki devam edildi. Başta yönetim kurulu üyelerim olmak üzere, bizlerin yaşanılan bu süreçlerden artık ne özel hayatlarımız ne aile hayatımız ne de meslek hayatımız neredeyse kalmamış durumdadır. İnanın dileğimiz bizlerin yaşadığı süreci kimse yaşamasın! Hele yargısız infazı, hiç kimse! Ama bizlerin gözümüzün içine bakarak bir yılı aşkın yaşattılar. Yazık…. “

-Görev süresince yapılanlar

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, konuşmasının devamında görev süreleri boyunca aralarında, karşılaştırma yapabilen online ilaç sipariş programının hayata geçirilmesi, vatandaşların, ilaç ve nöbetçi eczane bilgilerine hızlı ve kolay şekilde ücretsiz ulaşması, KTEB üye kartlarının hayata geçirilmesi, meslek içi eğitimler ve çeşitli projelerle eczacılık mesleğini daha ileriye taşıyacak adımlar atmaları ve yıllarca bekleyen meslek yasasını tadil ederek sonunda hayata geçirmenin de bulunduğu icraatlarını sıraladı.

-“Tüm bu başarılarımız, özel ve aile hayatımızı neredeyse yok etme pahasına gerçekleşti”

Öksüz, “Ancak tüm bu başarılarımız, özel ve aile hayatımızı neredeyse yok etme pahasına gerçekleşti. Bu yoğun süreçte, karşılaştığımız haksız eleştiriler, mesleğimizin itibarını zedeleyen yargısız infazlar ve yalnız bırakılmamız, görevimizi artık sonlandırma kararımıza da ne yazık ki destek olmuştur” dedi.

Öksüz konuşmasını şöyle tamamladı:

“Görev süremiz boyunca mesleğimizin onurunu korumak, itibarını artırmak ve halkımıza layıkıyla hizmet etmek adına her türlü zorluğu göğüsledik. Ancak bugün geldiğimiz noktada, sağlıklı bir değişim ve yenilik için görevimizi devretme kararı aldığımızı duyuruyoruz. Bu karar, cesaret isteyen ve sorumluluk gerektiren bir adımdır. Çünkü gerçek liderlik, samimi bir yönetim yalnızca başarılarla değil, gerektiğinde yerini yeni fikirlere ve enerjilere bırakabilmekle de ölçülür.

Bu bağlamda bugüne kadar bize destek veren, güvenen ve mücadelemizde yanımızda duran meslektaşlarım başta olmak üzere görev sürem boyunca ailesinden, çoluğu çocuğundan, işinden gücünden hatta sağlığından fedakarlık eden tüm ekip arkadaşlarıma ve sekreterlerime teşekkür ederim.”