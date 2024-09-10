czanelerin, 16 Eylül 2024-21 Eylül 2025 arasındaki çalışma saatleri ve nöbet çizelgeleri dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Lefkoşa, Mağusa, Girne, Güzelyurt, Lefke, İskele, Mesarya ve Karpaz bölgelerindeki eczanelerin çalışma saatleri, 16 Eylül 2024-11 Mayıs 2025 ve 12 Mayıs 2025-21 Eylül 2025 evrelerini kapsayacak şekilde düzenlendi.

-Lefkoşa, Mağusa, Girne, Güzelyurt…

Lefkoşa, Mağusa, Girne, Güzelyurt bölgelerindeki eczaneler, 16 Eylül 2024 tarihinden 11 Mayıs 2025 tarihine kadar hafta içi 08.00 - 17.30 ve cumartesi günleri 08.00 - 13.30 saatleri arasında hizmet verecek. Bahse konu bölgelerdeki eczaneler, 12 Mayıs 2025 tarihinden 21 Eylül 2025 tarihine kadar ise pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri 08.00 - 17.30; perşembe ve cumartesi günleri 08.00 - 13.30 saatleri arasında açık olacak.

Kapanış saatlerinden ertesi gün sabah 08.00’e kadar ve cumartesi günleri öğlen saat 13.30'dan pazartesi günü sabah 08.00’e kadar ise sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Nöbetçi eczaneler, 16 Eylül 2024 tarihinden 21 Eylül 2025 tarihine kadar 08.00 ile 00.00 saatleri arasında açık olacak.

-Lefke

Lefke bölgesindeki eczaneler, 16 Eylül 2024 tarihinden 11 Mayıs 2025 tarihine kadar hafta içi 08.00-17.30 ve cumartesi günleri 08.00 - 13.30 saatleri arasında açık olacak. Aynı dönemde nöbetçi eczaneler, 08.00 ile 22.00 saatleri arasında açık olacak ve 22.00-00.00 saatleri arasında ise on-call sistemi uygulayacak.

Eczaneler, 12 Mayıs 2025 tarihinden 21 Eylül 2025 tarihine kadar pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri 08.00 - 17.30; perşembe ve cumartesi günleri 08.00 - 13.30 saatleri arasında hizmet verecek. Bu dönemde de nöbetçi eczaneler, 08.00 ile 22.00 saatleri arasında açık olacak ve 22.00-00.00 saatleri arasında ise on-call sistemi uygulayacak.

-İskele

İskele’de de eczaneler, 16 Eylül 2024 tarihinden 11 Mayıs 2025 tarihine kadar hafta içi 08.00-17.30 ve cumartesi günleri 08.00-13.30 saatleri arasında açık olacak. Nöbetçi eczaneler ise 08.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Bölge eczaneleri, 12 Mayıs 2025 tarihinden 21 Eylül 2025 tarihine kadar pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri 08.00-17.30; perşembe ve cumartesi günleri 08.00-13.30 saatleri arasında açık olacak, nöbetçiler 08.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet verecek.

-Mesarya

Mesarya bölgesi eczaneleri, 16 Eylül 2024 tarihinden 11 Mayıs 2025 tarihine kadar hafta içi 08.00-19.00 ve cumartesi günleri 08.00-13.30 saatleri arasında açık olacak. Nöbetçi eczaneler de, 08.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Mesarya eczaneleri, 12 Mayıs 2025 tarihinden 21 Eylül 2025 tarihine kadar pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri 08.00-19.00; perşembe ve cumartesi günleri 08.00-13.30 saatleri arasında; nöbetçiler ise 08.00-19.00 saatleri arasında açık olacak.

-Karpaz

Karpaz bölgesi eczaneleri, 16 Eylül 2024- 21 Eylül 2025 arasında, hafta içi 08.00-17.30, cumartesi 08.00 - 13.30 saatleri arasında hizmet verecek. Bölgedeki nöbetçi eczaneler ise, 08.00-20.00 saatleri arasında açık olacak.