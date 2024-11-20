Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, bugün 1 milyar 969 milyon 523 bin TL olarak öngörülen Başbakanlık bütçesi ile 1 milyar 936 milyon 92 bin TL olarak öngörülen Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı bütçelerini ele alacak.

Komite bu çerçevede ilk olarak Başbakanlık bütçesini görüşmeye başladı.

Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanan komite toplantısına, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler de katıldı. Toplantı öncesi komite üyeleri ile milletvekillerine Lefkoşa Maratonu kayıt numaraları da verildi.

Başbakanlık bütçesinin görüşüldüğü komite toplantısında Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu yer aldı.