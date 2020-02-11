Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Altının gram fiyatı, yatay seyirle 304,2 lira seviyesinde bulunuyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 494 lira, cumhuriyet altını da 2.023 liradan satılıyor.

Gram altın, dün, altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 304,3 liradan tamamladı. Yeni güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın hafif altında 304,2 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 494 lira, cumhuriyet altını da 2.023 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 1.570 dolardan işlem görüyor.

'GRAM ALTINDA 300-305 LİRA BANDI İZLENECEK'

Analistler, koronavirüs salgınına ilişkin endişelerin devam etmesine karşın Çin'de Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yönetiminin likiditeyi artırıcı önlemler alması ve ABD'de beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin, görece riskli varlıklara talebi artırdığını söyledi. Artan risk iştahına paralel altının ons fiyatının sınırlı da olsa gerilediğini belirten analistler, gram altında ise Suriye'ye ilişkin gelişmelerin dolar kurunu yukarı yönlü desteklemesinin etkisiyle kayıpların daha sınırlı kaldığını ifade etti.

Bugün, İngiltere'de 4. çeyrek büyüme ve sanayi üretimi ile ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunumun takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan ons altında 1.540 doların destek, 1.575 doların direnç konumunda bulunduğunu, gram altında ise 300-305 lira bandının izleneceğini kaydetti.