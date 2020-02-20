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Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum
Ekonomi
20 Şubat 2020 Perşembe 11:54
Muazzez Gazihan
Dolar/TL 6,08
Euro/TL 6,57
Sterlin/TL ise 7,86
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