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Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum
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Dolar/TL 6,08
Euro/TL 6,57
Sterlin/TL ise 7,86

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