Borsadaki düşüş sürdü

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 424,68 puan azalarak 114.364,53 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, düne 836,84 puan ve 0,73 değer kazanımıyla 115.626,05 puandan başladı. Gün içinde en düşük 113.850,42 puanı, en yüksek 115.991,78 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 düşüşle 114.364,53 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,49, hizmetler endeksi yüzde 0,37 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,04, teknoloji endeksi yüzde 2,00 değer kazandı. BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 885,20 puan ve yüzde 0,65 gerileyerek 136.256,10 puandan kapandı. İşlem gören 595 hisse senedinin 234’ü prim yaptı, 147’si geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Karsan Otomotiv, Kardemir (D) ve Odaş Elektrik dünün en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Altının onsu ise uluslararası piyasalarda dün Türkiye saati ile (TSİ) 18.20 itibarıyla 1.652,98 dolardan işlem görüyordu. Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, dünü önceki kapanışa göre yüzde 2,19 azalarak 326 bin liradan tamamladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların Türkiye serbest piyasaları için dünkü efektif kurunu alışta 6,1175 lira, satışta 6,1420 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,1340 lira, satışta 6,1586 lira olarak belirlemişti.