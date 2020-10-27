Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

Gram altın 498 lira seviyelerinde işlem görüyor. Çeyrek altın 818 lira, Cumhuriyet altını 3.340 liradan satılıyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 27 Ekim 2020 anlık ve güncel altın fiyatları…

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 497,6 liradan işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,5 üzerinde 494,6 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 497,6 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 818 lira, Cumhuriyet altını da 3.340 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.906 dolar seviyesinde bulunuyor.