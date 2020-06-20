Dolar 6,86’lar bandında

Dolar/TL kuru, haftaya yükselişle başlamasının ardından haftanın son işlem gününün kapanış saatlerinde, Türkiye serbest piyasalarında 6,85 seviyesinin üzerinde işlem gördü. Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinde gelişen ülke paralarının (GOP) değer kaybetmesi ve TL’nin de baskı altında kalması ile 7,27’ye çıkarak rekor kıran kur, ardından ekonomik faaliyetlerin kademeli gevşetilmesi, Türkiye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) müdahalesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) diğer merkez bankalarıyla swap hattı anlaşması yapacağı beklentileri kurun 6,69’a gerilemesini sağladı.



