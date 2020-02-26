Dolarda yeni direnç 6,16 bandı

Çin’de görülen koronavirüsün diğer ülkelere de yayılması ve can kaybının artması, piyasaları sene başından itibaren en çok huzursuz eden konu olmayı sürdürüyor. Son olarak İtalya ve İran’da da virüsün görülmesiyle tahmin edilen üzerinde bir maliyet ve risk ile karşı karşıya olunduğu düşüncesi risk iştahını düşürdü, güvenli varlık talebini ise artırdı. Bu bağlamda piyasalar, son gelişmeler nedeniyle yeni haftaya oldukça kötü başlamış ve seyahat başta olmak üzere hisse senetlerinde sert düşüşler yaşanmıştı. Altın ise son altı günkü hareketiyle yedi yılın zirvesine çıktı ve bin 700 dolar seviyesine yaklaştı. Çin ve Rus bilim insanlarının aşı bulmaya çok yaklaştığına dair haberler ve sert kayıp sonrası toparlanma ile piyasalar dün sakindi. ABD Dolar Endeksi 99,0 seviyesi üzerinde hafif satıcılı işlem görürken, gelişen ülke paraları (GOP) ise karışık seyir izledi. Tamamının önceki gün değer kaybetmesinin ardından dün Güney Kore Wonu hariç bütün GOP’ler dolar karşısındaki düşüşlerine devam etti. Günün ilk yarısında pozitif fiyatlanan gelişen ülke paraları yönünü aşağı çevirdi ve dolar karşısında dün de değer kaybı yaşadı. Dolar/TL paritesi, dünün açılış saatlerinde 6,07’ye geriledi fakat hem Türkiye içi risklerin yüksek olması hem de diğer gelişen ülke paralarının da değer kaybetmesine paralel yeniden yükselişe geçti ve Türkiye serbest piyasalarında yüzde 1 kazançla 6,1570’e yükseldi; ‘yeni kritik direnç’ olarak da 6,1600 seviyesi kayda geçti.