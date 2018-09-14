DÖVİZDE SON DURUM!

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Merkez Bankası'nın dün beklentilerin üst sınırında yaptığı faiz indirimi sonrası sert gerileyen dolar kuru, yeni güne 6.09 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 6.0736 TL'yi görürken, saat 08.50 itibarıyla 6.0988 TL'de bulunuyor. 7.0984 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise şu dakikalarda 7.1355 TL'de hareket ediyor.

DOLAR SERT GERİLEDİ